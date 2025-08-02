Мэрия Кабула впервые установит тысячи мусорных контейнеров на улицах города

Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов.

Впервые в истории афганской столицы городские власти озаботились очисткой улиц от мусорных свалок, решив установить более пяти тысяч мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Alemarah .

"Для поддержания чистоты и улучшения внешнего вида города муниципалитет Кабула приступил к установке специальных мусорных контейнеров вдоль тротуаров и на главных улицах, начав с 4-го муниципального района. Этот проект, бюджет которого составляет 34,6 миллиона афгани (504 тысячи долларов), направлен на совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами по всему Кабулу", - цитирует издание сообщение пресс-службы мэрии.