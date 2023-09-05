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Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ

Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 19:19
Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на заявление материнской компании Daimler Truck.

"В поставку входит ряд типов машин для решения задач военной поддержки и логистики. Украинские вооруженные силы хотят расширить свои оперативные возможности снабжения и обороны с помощью надежных грузовиков", - говорится в сообщении.

Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется министерством иностранных дел и министерством обороны Германии.

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