Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.

Об этом сообщает Report , со ссылкой на заявление материнской компании Daimler Truck.

"В поставку входит ряд типов машин для решения задач военной поддержки и логистики. Украинские вооруженные силы хотят расширить свои оперативные возможности снабжения и обороны с помощью надежных грузовиков", - говорится в сообщении.

Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется министерством иностранных дел и министерством обороны Германии.