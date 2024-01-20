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Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии

Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии.
Другие страны
20 января 2024 г. 14:38
Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии.

Как сообщает Report cо ссылкой на газету Bild, для этого концерн готов начать переговоры с новыми операторами.

Отмечается, что речь идет о 80 автосалонах, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

Будущий покупатель должен будет готов к инвестициям в развитие приобретенного автосалона. При этом в Mercedes-Benz заявили, что продажа всех автосалонов только одному покупателю исключена.

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Версия на английском языке Mercedes open to sale of group-owned dealerships in Germany

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