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Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus

Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Германия должна поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 17:08
Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Берлин должен поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Мерц заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также он заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

По словам Мерца, было совместно решено, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО, и чтобы это решение изменить - тоже необходимо совместное решение.

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