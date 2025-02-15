Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Германия должна поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров.

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Берлин должен поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Мерц заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также он заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

По словам Мерца, было совместно решено, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО, и чтобы это решение изменить - тоже необходимо совместное решение.