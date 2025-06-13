Мерц заявил, что Нетаньяху проинформировал его о военных действиях Израиля против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал его по телефону о военных действиях Израиля против Ирана и их целях.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал его по телефону о военных действиях Израиля против Ирана и их целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова цитирует пресс-служба кабмина ФРГ.

"Ночью израильские силы нанесли удары по ядерным объектам Ирана, а также по руководящим структурам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром по телефону проинформировал меня о военных действиях и их целях", - сказал Мерц.

После этого, как отметил канцлер Германии, состоялось заседание правительства по вопросам безопасности. "Мы рассмотрели ситуацию на основе имеющейся у нас информации", - пояснил Мерц.

Мерц заявил, что органы безопасности усилят охрану еврейских и израильских учреждений в Германии.

ФРГ призывает Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизации региона, заявил Мерц.