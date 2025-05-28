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Мерц заявил, что не допустит ввод в действие "Северных потоков"

Мерц заявил, что не допустит ввод в действие "Северных потоков" Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что Берлин не допустит возобновление работы газопровода "Северный поток - 1" и начала работы "Северного потока - 2".
Другие страны
28 мая 2025 г. 16:34
Мерц заявил, что не допустит ввод в действие Северных потоков

Германия не допустит возобновление работы газопровода "Северный поток - 1" и начала работы "Северного потока - 2".

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы сделаем все возможное, чтобы "Северный поток 2" никогда не начал работать", - сказал он.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Отметим, что 26 сентября 2022 года произошли взрывы, повредившие три из четырех ниток газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", проходящих по дну Балтийского моря. В результате утечки газа они стали непригодны для эксплуатации.

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