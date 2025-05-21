Мерц запретил представителям ХДС публично обсуждать запрет АдГ

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц запретил однопартийцам высказывать свое мнение относительно возможного запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц запретил однопартийцам высказывать свое мнение относительно возможного запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Сообщается, что 19 мая Мерц дал соответствующую установку на заседании федерального президиума партии. Причиной этого, среди прочего, является то, что Мерц, как и министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС), считает выводы, содержащиеся в докладе Федерального ведомства по охране Конституции, согласно которым АдГ определенно является правоэкстремистской партией, недостаточными для ее юридического запрета.

По этой причине, как отмечает газета, Мерц не желает продолжения дискуссий на эту тему. Он обеспокоен тем, что это создаст у граждан впечатление, что блок ХДС/ХСС хочет таким образом устранить конкурирующую партию. В то же время фракция ХДС/ХСС в Бундестаге намерена проголосовать против всех кандидатов от "Альтернативы для Германии" на посты председателей парламентских комитетов.