Фридрих Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии в Бундестаге.
Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.
Бундестаг не будет сегодня проводить второй тур выборов.
Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером Германии в первом туре голосования.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила председатель Бундестага Юлия Клёкнер.
"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила она. За Мерца отдали 310 голосов.
Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание Бундестага.
Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем Бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630.