Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии

Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером Германии в первом туре голосования.

Фридрих Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии в Бундестаге.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

Бундестаг не будет сегодня проводить второй тур выборов.

12.47

Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером Германии в первом туре голосования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила председатель Бундестага Юлия Клёкнер.

"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила она. За Мерца отдали 310 голосов.

Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание Бундестага.

Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем Бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630.