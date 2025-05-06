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Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии

Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером Германии в первом туре голосования.
Другие страны
6 мая 2025 г. 12:54
Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии

Фридрих Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера Германии в Бундестаге.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

Бундестаг не будет сегодня проводить второй тур выборов. 

12.47

Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером Германии в первом туре голосования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила председатель Бундестага Юлия Клёкнер.

"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила она. За Мерца отдали 310 голосов.

Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание Бундестага.

Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем Бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630.

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