Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом

Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции вместе с Владимиром Зеленским, обозначил позицию Европы в отношении мирных переговоров:
13 августа 2025 г. 18:58
Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом

Вопросы, связанные с территориями Украины, обсуждались в ходе переговоров в онлайн-формате с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Как передает Report, об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам разговора.

"Мы сегодня обсуждали это. Безусловно, это очень сложные вопросы", - сказал он.

При этом Зеленский вновь напомнил, что территориальные уступки запрещены в конституции Украины. "Пока конституция государства неизменна, у меня не может быть иной позиции", - добавил он.

18:47

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обозначил позицию Европы в отношении мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом он заявил, выступая на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мерц изложил основные принципы, согласованные Киевом и его партнерами по ЕС и НАТО:

"Украина должна быть за столом переговоров, если будут какие-либо последующие встречи; переговоры должны вестись в правильном порядке – прекращение огня должно быть в самом начале; Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но юридическое признание территорий, захваченных Россией, не обсуждается; необходимы надежные долгосрочные гарантии безопасности для Украины".

Версия на азербайджанском языке Zelenski: Trampla söhbətdə ərazi məsələləri müzakirə olunub

