Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины

США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине.

США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине.

Как передает Report, об этом 26 мая сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - отметил он.