Мерц: Со Словакией ведутся финальные обсуждения 18-го пакета санкций против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете антироссийских санкций вступили в решающую фазу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете антироссийских санкций вступили в решающую фазу.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ARD.

"Новые санкции, 18-й пакет, находятся в центре внимания на финальной стадии переговоров со словацким правительством. Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим", - сообщил канцлер.

По его версии, "это самый жесткий пакет за 3,5 года".