Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной

Спустя три с половиной года после нападения на Украину с нарушением международного права, Россия сегодня получила возможность согласиться на прекращение огня и прекратить боевые действия.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в соцсети Х.

"Мы ожидаем, что президент [РФ Владимир] Путин серьезно отнесется к предложению президента США Дональда Трампа о переговорах и начнет диалог с Украиной без всяких условий после встречи на Аляске", - написал Мерц.

Он отметил, что в последние дни Германия работала вместе с Украиной и ее европейскими союзниками, чтобы указать путь к миру, который будет гарантировать фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины.

"Целью должен стать саммит, в котором примет участие и президент Зеленский. Там должна быть достигнута договоренность о прекращении огня. Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы передали президенту Трампу эти послания четко и единодушно. Я до сих пор нахожусь с ним в контакте по этому поводу. Президент Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что Трамп "заслуживает благодарности" за эту инициативу и тесную координацию последних дней. "Во время наших последних переговоров с европейскими партнерами мы заверили его в нашей дальнейшей поддержке", - добавил канцлер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня встречается с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.