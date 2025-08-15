О нас

Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной

Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной
Другие страны
15 августа 2025 г. 15:26
Мерц: Россия получила возможность согласиться на прекращение огня с Украиной

Спустя три с половиной года после нападения на Украину с нарушением международного права, Россия сегодня получила возможность согласиться на прекращение огня и прекратить боевые действия.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в соцсети Х.

"Мы ожидаем, что президент [РФ Владимир] Путин серьезно отнесется к предложению президента США Дональда Трампа о переговорах и начнет диалог с Украиной без всяких условий после встречи на Аляске", - написал Мерц.

Он отметил, что в последние дни Германия работала вместе с Украиной и ее европейскими союзниками, чтобы указать путь к миру, который будет гарантировать фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины.

"Целью должен стать саммит, в котором примет участие и президент Зеленский. Там должна быть достигнута договоренность о прекращении огня. Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы передали президенту Трампу эти послания четко и единодушно. Я до сих пор нахожусь с ним в контакте по этому поводу. Президент Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что Трамп "заслуживает благодарности" за эту инициативу и тесную координацию последних дней. "Во время наших последних переговоров с европейскими партнерами мы заверили его в нашей дальнейшей поддержке", - добавил канцлер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня встречается с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kansler: Rusiya Ukrayna ilə atəşkəsə razılıq vermək imkanı əldə edib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi