Мерц: Решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта будут играть США

Европа не должна переоценивать себя в урегулировании российско-украинского конфликта, а решающую роль в этом процессе будут играть США.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

"Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя", - сказал Мерц, добавив, что "единство Европы важно".

Однако решающую роль в конфликте между РФ и Украиной до дальнейшего уведомления, как считает канцлер, будут играть США.

По завершении встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп совершил несколько телефонных звонков лидерам стран НАТО после продолжительного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Сразу после звонка Трампа в Брюсселе созвали экстренную встречу послов 27 стран ЕС.