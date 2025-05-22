Мерц: Размещение танковой бригады ВС Германии в Литве укрепит восточный фланг НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ввод в строй 45-й танковой бригады Бундесвера на территории Литвы призван "укрепить восточный фланг НАТО".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ввод в строй 45-й танковой бригады Бундесвера на территории Литвы призван "укрепить восточный фланг НАТО".

Как передает Report, об этом сообщило литовское национальное радио LRT.

Отметим, что Мерц прибыл в Литву утром для участия в церемонии официального ввода в строй нового подразделения. Канцлер провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По данным LRT, на совместной пресс-конференции канцлер назвал этот день историческим, отметив, что "безопасность Литвы стала безопасностью Германии". По его словам, развертываемое в рекордные сроки подразделение призвано укрепить восточный фланг НАТО на фоне "крайне напряженной" ситуации с безопасностью.

Согласно информации, мероприятие, ознаменовавшее начало деятельности новой воинской части, прошло на Кафедральной площади Вильнюса. На нем, помимо Мерца и Науседы, присутствовал также прибывший вместе с канцлером ФРГ глава оборонного ведомства страны Борис Писториус и его литовская коллега Довиле Шакалене. На площади выстроились около тысячи военнослужащих из Германии, Литвы и многонациональной боевой группы НАТО.