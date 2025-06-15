Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против РФ на саммите ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на саммите ЕС в Брюсселе 26-27 июня будет принято решение о введении новых санкций против России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на саммите ЕС в Брюсселе 26-27 июня будет принято решение о введении новых санкций против России.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед отлетом в Канаду на саммит Группы семи (G7).

"Нам следует вместе добиться прогресса в инициированных президентом США Дональдом Трампом переговорах о перемирии (между РФ и Украиной)", - сказал Мерц.

По его словам, необходимо дополнительное давление чтобы "усадить Москву за стол переговоров". "Поэтому мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции. Вы все знаете предложения на этот счет", - добавил канцлер. На встрече G7 в Канаде он намерен заручиться поддержкой партнеров и прежде всего США, и добиться того, чтобы они со своей стороны работали над новыми ограничительными мерами против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефтяного сектора, снижение ценового потолка на нефть, а также новые ограничения против так называемого теневого флота.

Лидеры стран Группы семи (G7) и ряда других приглашенных государств встретятся на 51-м ежегодном саммите, который пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).