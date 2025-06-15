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Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против РФ на саммите ЕС

Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против РФ на саммите ЕС Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на саммите ЕС в Брюсселе 26-27 июня будет принято решение о введении новых санкций против России.
Другие страны
15 июня 2025 г. 18:54
Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против РФ на саммите ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на саммите ЕС в Брюсселе 26-27 июня будет принято решение о введении новых санкций против России.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед отлетом в Канаду на саммит Группы семи (G7).

"Нам следует вместе добиться прогресса в инициированных президентом США Дональдом Трампом переговорах о перемирии (между РФ и Украиной)", - сказал Мерц.

По его словам, необходимо дополнительное давление чтобы "усадить Москву за стол переговоров". "Поэтому мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции. Вы все знаете предложения на этот счет", - добавил канцлер. На встрече G7 в Канаде он намерен заручиться поддержкой партнеров и прежде всего США, и добиться того, чтобы они со своей стороны работали над новыми ограничительными мерами против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефтяного сектора, снижение ценового потолка на нефть, а также новые ограничения против так называемого теневого флота.

Лидеры стран Группы семи (G7) и ряда других приглашенных государств встретятся на 51-м ежегодном саммите, который пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).

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