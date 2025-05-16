Мерц рассчитывает на поддержку США для достижения мира в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц расчитывает на поддержку США в деле прекращения войны в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на поддержку США в деле прекращения войны в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом Мерц заявил в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества..

"Я надеюсь, что нам удастся заручиться поддержкой американской стороны и вместе с европейцами внести вклад в поиск решений, которые приведут к завершению этой войны", - сказал канцлер.

Он также отметил, что в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться вопросы миграции и развития экономической политики по всей Европе.