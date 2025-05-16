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Мерц рассчитывает на поддержку США для достижения мира в Украине

Мерц рассчитывает на поддержку США для достижения мира в Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц расчитывает на поддержку США в деле прекращения войны в Украине.
Другие страны
16 мая 2025 г. 13:05
Мерц рассчитывает на поддержку США для достижения мира в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на поддержку США в деле прекращения войны в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом Мерц заявил в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества..

"Я надеюсь, что нам удастся заручиться поддержкой американской стороны и вместе с европейцами внести вклад в поиск решений, которые приведут к завершению этой войны", - сказал канцлер.

Он также отметил, что в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться вопросы миграции и развития экономической политики по всей Европе.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri Ukraynada sülhə nail olunmasında ABŞ-nin dəstəyinə ümid edir

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