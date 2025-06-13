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Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху, обсудил эскалацию между Израилем и Ираном

Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху, обсудил эскалацию между Израилем и Ираном Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
13 июня 2025 г. 13:12
Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху, обсудил эскалацию между Израилем и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

В ходе разговора, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию напряженности между Израилем и Ираном.

Мерц также поддержал израильский удар по объектам Ирана, заявив о "праве Израиля на защиту своего существования и безопасности своих граждан".

Канцлер также созвал совет безопасности, на котором заявил о намерении Германии усилить защиту израильских объектов в ФРГ.

Мерц призвал обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, и напомнил о давней обеспокоенности Германии по поводу программы Ирана по созданию ядерного оружия.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Kansleri Netanyahu ilə İsrail və İran arasında gərginliyi müzakirə edib

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