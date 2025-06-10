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Мерц: Продолжительность войны в Украине зависит от эффективности санкций против РФ

Мерц: Продолжительность войны в Украине зависит от эффективности санкций против РФ Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что продолжительность войны в Украине зависит от эффективности санкций против России.
Другие страны
10 июня 2025 г. 22:18
Мерц: Продолжительность войны в Украине зависит от эффективности санкций против РФ

Продолжительность войны в Украине зависит от эффективности антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

"Вопрос о том, как долго Россия сможет выдержать эту войну, также зависит от того, насколько эффективны санкции. Вот почему мы и я лично так стремимся добиться того, чтобы Америка сейчас ввела санкции", - сказал Мерц, добавив, что последние массированные удары по Украине являются серьезными военными преступлениями со стороны России.

По его словам, целенаправленные российские удары по мирным людям при помощи дронов и крылатых ракет являются "террором против гражданского населения" и "чем угодно, но только не пропорциональным ответом" на украинскую операцию "Паутина", в рамках которой дроны атаковали российские аэродромы.

При этом канцлер ФРГ отметил, что новые рестрикции ЕС в отношении РФ коснутся банковского и энергетического секторов.

В то же время глава правительства Германии заявил, что нельзя ослаблять усилия ни в оказании военной поддержки Украине, ни в обеспечении соблюдения санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование "Северных потоков", внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее.

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