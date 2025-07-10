Мерц призвал Словакию поддержать новый пакет санкций против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо за блокировку 18-го пакета санкций Европейского союза против России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо за блокировку 18-го пакета санкций Европейского союза против России.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом Мерц заявил в своем выступлении на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Этому нужно положить конец", - заявил канцлер Германии. Мерц подчеркнул, что европейские страны должны усилить давление на Москву, чтобы заставить российское руководство вернуться за стол переговоров и положить конец войне в Украине.

В завершение Мерц призвал Словакию "прекратить сопротивление" и поддержать новый пакет санкций против Москвы.