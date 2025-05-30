Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР

Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого принял приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры подчеркнули важность тесных и разносторонних отношений между Германией и ЮАР. Мерц и Рамапоса также договорились углублять партнерство, особенно в экономической сфере, добавил Корнелиус.

"Канцлер признал важную роль ЮАР как председателя G20. Он принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР в ноябре", - резюмировал представитель кабмина Германии.