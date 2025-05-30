О нас

Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР

Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР
Другие страны
30 мая 2025 г. 18:12
Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого принял приглашение принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры подчеркнули важность тесных и разносторонних отношений между Германией и ЮАР. Мерц и Рамапоса также договорились углублять партнерство, особенно в экономической сфере, добавил Корнелиус.

"Канцлер признал важную роль ЮАР как председателя G20. Он принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР в ноябре", - резюмировал представитель кабмина Германии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi