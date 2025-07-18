Мерц: Переговоры ЕС и США по пошлинам находятся на завершающей стадии

Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что переговоры между Европейским союзом (ЕС) и США по урегулированию торгового спора находятся на завершающей стадии.

Переговоры между Европейским союзом (ЕС) и США по урегулированию торгового спора находятся на завершающей стадии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. .

"Эти пошлины, независимо от уровня, на котором они будут введены в долгосрочной перспективе, наносят вред всем, а не только нам, европейцам. Я твердо убежден, что в долгосрочной перспективе они также нанесут ущерб экономике США. Тем не менее, такова политика американского правительства. Мы пытаемся, и я полностью поддерживаю в этом Еврокомиссию, найти разумный компромисс с ЕК", - заявил Мерц на большой пресс-конференции в Берлине. При этом он подчеркнул, что "чем ниже пошлины с обеих сторон, тем лучше для обеих сторон".

Вопрос о том, можно ли подходить к отдельным секторам по-разному, по словам канцлера, остается открытым.

"Это поддерживается европейской стороной, но рассматривается американской стороной довольно критически. Сейчас мы находимся на завершающем этапе переговоров, которые должны быть завершены к середине следующей недели. Я активно участвую в этом и надеюсь, что мы достигнем результата, который завершится установлением максимально низких тарифов для обеих сторон", - констатировал Мерц.

В то же время глава правительства ФРГ подчеркнул, что нереалистично полагать, что ЕС и США "выйдут с результатом 0:0". Он сослался на закон о налогах и расходах в США. Это оказывает крайне негативное влияние на американский бюджет и приводит к значительным потерям доходов, резюмировал канцлер.