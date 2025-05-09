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Мерц ожидает серьезных переговоров по Украине после выходных

Мерц ожидает серьезных переговоров по Украине после выходных Мерц ожидает "серьезных переговоров" по Украине после выходных
Другие страны
9 мая 2025 г. 13:45
Мерц ожидает серьезных переговоров по Украине после выходных

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что после выходных наступит время для серьезных переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.

По словам Мерца, по итогам вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он ожидает с его стороны усиления давления на Россию и того, что после этих выходных наступит фаза, во время которой смогут пройти серьезные переговоры.

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