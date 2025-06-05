О нас

Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта

Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом общие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.
Другие страны
5 июня 2025 г. 19:49
Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом общие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мерц заявил немецким журналистам в Вашингтоне.

"Мы должны обсудить Украину и дальнейшее развитие событий. Вы слышали, что у него (Трампа) вчера был долгий телефонный разговор с (президентом России Владимиром) Путиным, который, правда, остался без конкретного результата. Мы должны обсудить дальнейшее продолжение общих усилий с целью положить конец этой войне", - отметил канцлер, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Среди других тем, которые будут подняты на переговорах с Трампом, Мерц назвал усиление НАТО. При этом он заявил, что Германия стремится "получить саму сильную регулярную армию в Европе". По словам канцлера, это связано с тем, что ФРГ является самой населенной страной ЕС, а развитие экономики позволяет это сделать. Кроме того, он обратил внимание на то, что Германия находится "в геостратегическом центре Европы".

Отметим, что Мерц и Трамп позднее 5 июня в Белом доме впервые проведут встречу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле
Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле
5 июня 2025 г. 20:24
Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине
Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине
5 июня 2025 г. 20:22
СМИ: Оппозиция потребовала отставки кабмина Чехии
СМИ: Оппозиция потребовала отставки кабмина Чехии
5 июня 2025 г. 19:57
Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США
Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США
5 июня 2025 г. 19:27
Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров
Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров
5 июня 2025 г. 19:14
Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку
Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку
5 июня 2025 г. 19:01
Пентагон испытал мощную авиабомбу для уничтожения крупных кораблей
Пентагон испытал мощную авиабомбу для уничтожения крупных кораблей
5 июня 2025 г. 18:51
Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе
Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе
5 июня 2025 г. 18:28
Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы
Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы
5 июня 2025 г. 18:19
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО
5 июня 2025 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi