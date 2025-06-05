Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом общие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом общие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мерц заявил немецким журналистам в Вашингтоне.

"Мы должны обсудить Украину и дальнейшее развитие событий. Вы слышали, что у него (Трампа) вчера был долгий телефонный разговор с (президентом России Владимиром) Путиным, который, правда, остался без конкретного результата. Мы должны обсудить дальнейшее продолжение общих усилий с целью положить конец этой войне", - отметил канцлер, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Среди других тем, которые будут подняты на переговорах с Трампом, Мерц назвал усиление НАТО. При этом он заявил, что Германия стремится "получить саму сильную регулярную армию в Европе". По словам канцлера, это связано с тем, что ФРГ является самой населенной страной ЕС, а развитие экономики позволяет это сделать. Кроме того, он обратил внимание на то, что Германия находится "в геостратегическом центре Европы".

Отметим, что Мерц и Трамп позднее 5 июня в Белом доме впервые проведут встречу.