    Мерц надеется на скорое достижение надежного соглашения ЕС и США по пошлинам

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 02:37
    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на быстрое достижение надежного соглашения между Европейским союзом и США по пошлинам, включая вопросы, которые остаются неурегулированными.

    Как передает Report, об этом Ф. Мерц заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

    "Я ожидаю скорого достижения надежного соглашения между Европейским союзом и США. Не только по согласованным тарифам, но и по пунктам, которые до сих пор остаются открытыми. Это прежде всего пошлины на сталь и алюминий", - отметил он.

    По его словам, время является важным фактором, так как экономика Германии и промышленность Европы в целом страдают от неопределенности, вызванной высокими тарифами. Мерц также подчеркнул необходимость оперативного одобрения соответствующих соглашений Европарламентом для обеспечения правовой определенности и ясности для европейской промышленности.

