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Мерц: Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании посетят Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

Мерц: Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании посетят Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе Берлин, Париж и Лондон обсуждают совместный визит глав МИД в Израиль
Другие страны
29 июля 2025 г. 17:16
Мерц: Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании посетят Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

Германия, Франция и Великобритания рассматривают возможность визита министров иностранных дел трех стран в Израиль в следующий четверг, 7 августа.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

“Мы, вероятно, попросим трех министров иностранных дел Франции, Великобритании и Германии вместе отправиться в Израиль в следующий четверг, чтобы представить позицию трех правительств”, - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.

Причиной визита глав МИД в Израиль является ситуация с тяжелым гуманитарным кризисом в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya, Fransa və Britaniya XİN başçıları İsrailə səfər edəcəklər

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