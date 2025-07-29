Мерц: Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании посетят Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

Берлин, Париж и Лондон обсуждают совместный визит глав МИД в Израиль

Германия, Франция и Великобритания рассматривают возможность визита министров иностранных дел трех стран в Израиль в следующий четверг, 7 августа.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

“Мы, вероятно, попросим трех министров иностранных дел Франции, Великобритании и Германии вместе отправиться в Израиль в следующий четверг, чтобы представить позицию трех правительств”, - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.

Причиной визита глав МИД в Израиль является ситуация с тяжелым гуманитарным кризисом в секторе Газа.