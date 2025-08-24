Мерц: ФРГ необходимо найти новых торговых партнеров

ФРГ следует выйти за рамки торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) и в ближайшие годы найти новых торговых партнеров.

ФРГ следует выйти за рамки торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) и в ближайшие годы найти новых торговых партнеров.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Дне открытых дверей в Берлине.

"Как нам управлять мировой торговлей, если, например, американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?" - сказал Мерц. "Мы должны искать партнеров в мире, которые разделяют наши взгляды", - подчеркнул он.

"Нам нужны хорошие экономические отношения с США, и, возможно, мы еще легко отделались", - подчеркнул канцлер ФРГ, отметив, что торговые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке и должны быть взаимовыгодными.

"Мы должны последовательно идти по этому пути", - сказал Мерц.