Мерц: ФРГ необходимо найти новых торговых партнеров

Другие страны
24 августа 2025 г. 23:08
ФРГ следует выйти за рамки торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) и в ближайшие годы найти новых торговых партнеров.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Дне открытых дверей в Берлине.

"Как нам управлять мировой торговлей, если, например, американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?" - сказал Мерц. "Мы должны искать партнеров в мире, которые разделяют наши взгляды", - подчеркнул он.

"Нам нужны хорошие экономические отношения с США, и, возможно, мы еще легко отделались", - подчеркнул канцлер ФРГ, отметив, что торговые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке и должны быть взаимовыгодными.

"Мы должны последовательно идти по этому пути", - сказал Мерц.

Версия на азербайджанском языке Kansler: Almaniya yeni ticarət tərəfdaşları tapmalıdır

