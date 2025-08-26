Мерц: Берлин готов усилить давление на Москву в случае отсутствия прогресса по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым усилить давление на Россию, если Москва не предпримет шаг к установлению мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Mоrning Post, об этом заявил Мерц в Берлине на пресс-конференции совместно с премьер-министром Канады Марком Карни.

Мерц обвинил Москву в проведении "стратегии затягивания" в поисках мира для Украины.

В частности, это касается запланированной двусторонней встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Путин считает правильным выдвигать к этой встрече предварительные условия, совершенно неприемлемые как с точки зрения Украины, так и с нашей, и с моей личной", - заявил Мерц, добавив , что Европейский союз уже работает над дальнейшими санкциями против РФ.

Мерц также подчеркнул, что если встреча не состоится в течение двух недель как договорились Трамп и Путин, "то мяч окажется снова на стороне европейцев и американцев".

“Трамп предложил пригласить их на трехстороннюю встречу между ним, Путиным и Зеленским. Это было бы логичным следующим шагом”, – заявил канцлер Германии.

В свою очередь, Карни также обвинил Путина в затягивании встречи с Зеленским.

Премьер-министр Канады добавил ,что Канада поможет обеспечить мир и безопасность в Украине.

"Этого можно достичь только силой, санкциями против России и укреплением украинских вооруженных сил. Также необходимы надежные гарантии безопасности".- подчеркнул он.