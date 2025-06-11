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Мерц: 18-й пакет санкций против России могут принять на следующей неделе

Мерц: 18-й пакет санкций против России могут принять на следующей неделе 18-й пакет санкций ЕС в отношении России может быть принят на следующей неделе.
Другие страны
11 июня 2025 г. 20:58
Мерц: 18-й пакет санкций против России могут принять на следующей неделе

18-й пакет санкций ЕС в отношении России может быть принят на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине.

"Мы ускорим работу над следующим пакетом санкций в Европейском союзе. Могу сказать, я благодарен, что вчера Европейская комиссия представила предложения по 18-му пакету санкций. И если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе", - заявил он.

В Вашингтоне, по словам Мерца, "также ведется подготовка к возможным мерам со стороны Конгресса и администрации".

Канцлер ФРГ также заявил, что "Россия представляет угрозу безопасности по обе стороны Атлантики".

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование подорванных "Северных потоков", внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее.

Теперь эти инициативы ЕК должны утвердить сначала послы, а затем и главы министерств иностранных дел стран ЕС. Еврокомиссия надеется добиться этого к саммитам ЕС и НАТО в конце июня.

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Версия на азербайджанском языке Fridrix Merts: Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiyalar paketi gələn həftə qəbul oluna bilər

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