Мерц: 18-й пакет санкций ЕС против России завтра все-таки будет запущен

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет запущен 26 июня.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет запущен 26 июня.

Как передает Report, об этом он заявил на саммите НАТО.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", – сказал Мерц.

Он выразил надежду, что Сенат США в ближайшие дни проголосует за законопроект об антироссийских санкциях. Мерц сообщил, что встретился на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

Канцлер заявил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению войны в Украине.