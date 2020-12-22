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Мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции В рамках того же расследования заключены под стражу еще как минимум два человека
Другие страны
22 декабря 2020 г. 15:02
Мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции
Марсело Кривелла

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла был арестован сегодня по делу о коррупции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, ранним утром полиция появилась в доме градоначальника в западной части Рио-де-Жанейро с ордером на арест. В рамках того же расследования были взяты под стражу еще как минимум два человека. Речь идет о предпринимателе Рафаэле Алвесе и бывшем следователе Фернанду Морайсе. Все они подозреваются в организации преступной схемы, позволявшей присваивать средства из городской казны и вымогать деньги у представителей бизнеса.

Кривелла занимает пост градоначальника с января 2017 года. В ноябре он проиграл второй тур муниципальных выборов, на которых пытался добиться переизбрания. Мандат градоначальника истекает 1 января 2021 года.

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