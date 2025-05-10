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Мэра Ньюарка задержали в ходе протеста в центре временного содержания нелегалов

Мэра Ньюарка задержали в ходе протеста в центре временного содержания нелегалов Мэр американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) Рас Барака был задержан за отказ покинуть центр временного содержания нелегальных мигрантов.
Другие страны
10 мая 2025 г. 01:22
Мэра Ньюарка задержали в ходе протеста в центре временного содержания нелегалов

Мэр американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) Рас Барака был задержан за отказ покинуть центр временного содержания нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом советник президента США Дональда Трампа Алина Хабба написала на своей странице в социальной сети X.

"Мэр Ньюарка Рас Барака совершил незаконное проникновение в здание и проигнорировал многочисленные предупреждения Службы расследований национальной безопасности о необходимости покинуть центр содержания мигрантов в Ньюарке. Он был взят под стражу", - говорится в публикации.

Как сообщает телекомпания CNBC, демократ Барака не поддерживает меры, принимаемые республиканской администрацией президента Дональда Трампа, для борьбы с нелегальной иммиграцией. Он в том числе выступил против открытия в Ньюарке центра содержания нелегалов, рассчитанного на 1 тыс. человек. В пятницу он вместе с тремя конгрессменами собирался посетить этот центр и устроить протест, однако был задержан.

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