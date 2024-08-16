Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Правоохранители полагают, что Адамс мог получать незаконные пожертвования во время сбора средств для своей предвыборной кампании в 2021 году, отмечает издание. Федеральные прокуроры рассчитывают получить от мэра "широкий спектр информации, включая переписку и документацию". Их также интересуют данные о рабочих поездках Адамса и его помощников.

О федеральном расследовании в отношении Эрика Адамса стало известно осенью 2023 года, когда агенты ФБР изъяли у него электронные устройства, а также провели обыск в доме Брианны Саггс, которая отвечала за сбор средств для его предвыборной кампании.

Сам Адамс отрицает возможную причастность к правонарушениям и утверждает, что его предвыборная кампания соответствовала американскому законодательству.

"Мы не обнаружили никаких доказательств противоправного поведения мэра. Напротив, у нас есть серьезные доказательства, которые опровергают версии федерального преследования. Мы рассчитываем на быстрое и справедливое разрешение этого расследования", - говорится в заявлении адвокатов Адамса, которое они направили The New York Times.