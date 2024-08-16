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Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции

Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.
Другие страны
16 августа 2024 г. 06:39
Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Правоохранители полагают, что Адамс мог получать незаконные пожертвования во время сбора средств для своей предвыборной кампании в 2021 году, отмечает издание. Федеральные прокуроры рассчитывают получить от мэра "широкий спектр информации, включая переписку и документацию". Их также интересуют данные о рабочих поездках Адамса и его помощников.

О федеральном расследовании в отношении Эрика Адамса стало известно осенью 2023 года, когда агенты ФБР изъяли у него электронные устройства, а также провели обыск в доме Брианны Саггс, которая отвечала за сбор средств для его предвыборной кампании.

Сам Адамс отрицает возможную причастность к правонарушениям и утверждает, что его предвыборная кампания соответствовала американскому законодательству.

"Мы не обнаружили никаких доказательств противоправного поведения мэра. Напротив, у нас есть серьезные доказательства, которые опровергают версии федерального преследования. Мы рассчитываем на быстрое и справедливое разрешение этого расследования", - говорится в заявлении адвокатов Адамса, которое они направили The New York Times.

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