О нас

Мэра Ниццы и главу France Televisions задержали по делу об организации мероприятий

Мэра Ниццы и главу France Televisions задержали по делу об организации мероприятий Мэр Ниццы Кристиан Эстрози вместе с супругой Лорой Тенуджи, а также президент гостелекомпании France Televisions Дельфин Эрнотт были задержаны в связи с расследованием по делу об организации культурных мероприятий в этом городе на юге Франции.
Другие страны
30 июня 2025 г. 20:36
Мэра Ниццы и главу France Televisions задержали по делу об организации мероприятий

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози вместе с супругой Лорой Тенуджи, а также президент гостелекомпании France Televisions Дельфин Эрнотт были задержаны в связи с расследованием по делу об организации культурных мероприятий в этом городе на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, расследование связано в первую очередь с проведением в 2023 году в Ницце детского песенного конкурса "Евровидение", за трансляцию которого отвечала France Televisions, и "Климатического саммита в Ницце", организованного газетой La Tribune.

Гендиректор группы CMA Media, куда входит и газета La Tribune, Жан-Кристоф Тортора также был вызван на допрос. Всего в понедельник было допрошено десять человек.

Первоначально дело было открыто прокуратурой Ниццы после жалобы депутатов от партии "Экологисты", которые заявили о конфликте интересов супруги Эстрози в связи с проведением "климатического саммита", где она проводила несколько "круглых столов". Они указали на то, что сам Эстрози участвовал в голосовании городского совета по выделению городских субсидий на проведение мероприятия, но не упомянул о том, какую роль играет его жена и ее компания в организации "саммита". Расследование по поводу детского "Евровидения" также связано с тем, что супруга Эстрози, работавшая в то время на France Televisions, была выбрана в качестве ведущей конкурса.

В ноябре 2024 года и в апреле 2025 года в мэрии Ниццы проводились обыски по данному делу. Расследование было передано в специальный межрегиональный суд в Марселе и строилось вокруг обвинений в "растрате государственных средств", "незаконном извлечении выгоды" и "укрывательстве", а также "подделке официальных документов лицом, наделенным властью" и "использовании" им таковых. В мэрии Ниццы данные обвинения называли "необоснованными и ложными".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
27 июня 2025 г. 12:47
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
28 июня 2025 г. 23:18
Завтра в Баку осадков не ожидается
Завтра в Баку осадков не ожидается
30 июня 2025 г. 12:54
Итальянский тренер возглавит Порту
Итальянский тренер возглавит "Порту"
30 июня 2025 г. 18:03
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi