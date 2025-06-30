Мэра Ниццы и главу France Televisions задержали по делу об организации мероприятий

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози вместе с супругой Лорой Тенуджи, а также президент гостелекомпании France Televisions Дельфин Эрнотт были задержаны в связи с расследованием по делу об организации культурных мероприятий в этом городе на юге Франции.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози вместе с супругой Лорой Тенуджи, а также президент гостелекомпании France Televisions Дельфин Эрнотт были задержаны в связи с расследованием по делу об организации культурных мероприятий в этом городе на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, расследование связано в первую очередь с проведением в 2023 году в Ницце детского песенного конкурса "Евровидение", за трансляцию которого отвечала France Televisions, и "Климатического саммита в Ницце", организованного газетой La Tribune.

Гендиректор группы CMA Media, куда входит и газета La Tribune, Жан-Кристоф Тортора также был вызван на допрос. Всего в понедельник было допрошено десять человек.

Первоначально дело было открыто прокуратурой Ниццы после жалобы депутатов от партии "Экологисты", которые заявили о конфликте интересов супруги Эстрози в связи с проведением "климатического саммита", где она проводила несколько "круглых столов". Они указали на то, что сам Эстрози участвовал в голосовании городского совета по выделению городских субсидий на проведение мероприятия, но не упомянул о том, какую роль играет его жена и ее компания в организации "саммита". Расследование по поводу детского "Евровидения" также связано с тем, что супруга Эстрози, работавшая в то время на France Televisions, была выбрана в качестве ведущей конкурса.

В ноябре 2024 года и в апреле 2025 года в мэрии Ниццы проводились обыски по данному делу. Расследование было передано в специальный межрегиональный суд в Марселе и строилось вокруг обвинений в "растрате государственных средств", "незаконном извлечении выгоды" и "укрывательстве", а также "подделке официальных документов лицом, наделенным властью" и "использовании" им таковых. В мэрии Ниццы данные обвинения называли "необоснованными и ложными".