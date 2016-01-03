Мэра мексиканского города убили через день после избрания

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В субботу в Мексике была убита мэр города Темикско Гизела Мота, которая заступила на свой пост в пятницу, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Местные СМИ сообщают, что четверо вооруженных людей ворвались в ее дом и расстреляли политика.

Подоспевшая полиция застрелила двоих нападавших. Еще двое были арестованы. Сейчас правоохранительные органы выясняют мотивы убийц.

С начала года в Мексике были убиты несколько мэров городов. Чаще всего преступники были связаны с местной наркомафией. Многие небольшие города находятся под контролем бандитских группировок.

Темикско находится в 85 километрах к югу от Мехико. Население города составляет 100 тысяч человек.