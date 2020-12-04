Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве

Джо Андерсон, мэр Ливерпуля, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля.

Джо Андерсон, мэр Ливерпуля, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ.

"Пять человек задержаны сегодня следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле", - говорится в заявлении полиции округа Мерсисайд.

Первым номером в списке задержанных значится "62-летний мужчина из района Олд-Свон" – это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.

Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое – только в запугивании свидетеля.

"Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями", - сообщает полиция.

Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, что Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.