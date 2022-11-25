Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте

Мэр города Лажеаду-ду-Бугре (южный штат Риу-Гранди-ду-Сул) Роберту Масиэл душ Сантуш застрелен на рабочем месте в четверг.

Мэр города Лажеаду-ду-Бугре (южный штат Риу-Гранди-ду-Сул) Роберту Масиэл душ Сантуш застрелен на рабочем месте в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

По информации правоохранительных органов, вооруженный человек в маске ворвался в кабинет чиновника около 11 часов по местному времени (20 часов, бакинское время) и открыл огонь по префекту и находившемуся там сотруднику городской администрации. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Глава города, переизбравшийся на этот пост в 2020 году, погиб на месте, служащий госпитализирован с огнестрельным ранением.

Напомним, что в 2019 году в Лажеаду-ду-Бугре был застрелен глава местного управления здравоохранения. Тогда нападавшего удалось задержать на месте преступления.