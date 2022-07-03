Мэр Вероны из-за засухи распорядился ограничить использование воды

Власти города Верона на севере страны из-за засухи запретили использование пресной воды для полива огородов, наполнения частных бассейнов, мойки машин и в любых других случаях, не связанных с первостепенной необходимостью.

Власти города Верона на севере страны из-за засухи запретили использование пресной воды для полива огородов, наполнения частных бассейнов, мойки машин и в любых других случаях, не связанных с первостепенной необходимостью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте муниципалитета.

Распоряжение, одно из первых новоизбранного мэра - бывшего футболиста Дамиано Томмази, - предусматривает штраф до 500 евро за нецелевое использование водных ресурсов. Кроме того, рекомендуется использовать воду экономично. Например, желательно мыть посуду в посудомоечной машине, не ополаскивая под проточной водой. Таким образом можно каждый раз сэкономить 38 л воды. Не размораживать продукты под горячей водой, это позволяет сэкономить шесть литров в минуту. Не принимать ванну, а мыться в душе, указывается на сайте. Рекомендуется экономично пользоваться водой в сливном бачке унитаза.

В воскресенье наивысший уровень предупреждения в связи с жарой объявлен в 20 крупных городах. Столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию на островах и в южных областях, почти 40 градусов зафиксировано в Риме и Флоренции. Синоптики обещают, что небольшое снижение температуры ожидается не ранее середины следующей недели.