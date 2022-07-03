О нас

Мэр Вероны из-за засухи распорядился ограничить использование воды

Мэр Вероны из-за засухи распорядился ограничить использование воды Власти города Верона на севере страны из-за засухи запретили использование пресной воды для полива огородов, наполнения частных бассейнов, мойки машин и в любых других случаях, не связанных с первостепенной необходимостью.
Другие страны
3 июля 2022 г. 18:11
Мэр Вероны из-за засухи распорядился ограничить использование воды

Власти города Верона на севере страны из-за засухи запретили использование пресной воды для полива огородов, наполнения частных бассейнов, мойки машин и в любых других случаях, не связанных с первостепенной необходимостью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте муниципалитета.

Распоряжение, одно из первых новоизбранного мэра - бывшего футболиста Дамиано Томмази, - предусматривает штраф до 500 евро за нецелевое использование водных ресурсов. Кроме того, рекомендуется использовать воду экономично. Например, желательно мыть посуду в посудомоечной машине, не ополаскивая под проточной водой. Таким образом можно каждый раз сэкономить 38 л воды. Не размораживать продукты под горячей водой, это позволяет сэкономить шесть литров в минуту. Не принимать ванну, а мыться в душе, указывается на сайте. Рекомендуется экономично пользоваться водой в сливном бачке унитаза.

В воскресенье наивысший уровень предупреждения в связи с жарой объявлен в 20 крупных городах. Столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию на островах и в южных областях, почти 40 градусов зафиксировано в Риме и Флоренции. Синоптики обещают, что небольшое снижение температуры ожидается не ранее середины следующей недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi