Мэр Варшавы заявил о решимости баллотироваться на пост президента Польши

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что ему хватит решимости баллотироваться на пост президента Польши, если его кандидатура будет выдвинута политическим объединением "Гражданская коалиция".

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что ему хватит решимости баллотироваться на пост президента Польши, если его кандидатура будет выдвинута политическим объединением "Гражданская коалиция".

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.

"Осенью "Гражданская коалиция" будет принимать окончательное решение [кого выставить кандидатом на пост президента], а я всегда говорил, что у меня хватит решимости, ведь быть кандидатом на пост президента Польши - это самая большая честь", - сказал он.

"Я многократно участвовал в важных выборах, и решимости мне всегда хватало", - добавил Тшасковский.

Очередные президентские выборы состоятся в Польше в 2025 году, а избирательная кампания должна начаться уже этой осенью.

Проведенный в середине мая центром United Surveys социологический опрос показал, что Тшасковский имеет самые большие шансы стать новым президентом Польши. За него были готовы голосовать 29,6% участников опроса. На втором месте находился бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий с результатом в 25,5% голосов.