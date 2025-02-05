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Мэр Варшавы: Польша могла бы выставить ЕС счет за прием беженцев из Украины

Мэр Варшавы: Польша могла бы выставить ЕС счет за прием беженцев из Украины Мэр Варшавы и кандидат на пост президента Рафал Тшасковский заявил, что если бы Польша выставила ЕС счет за расходы, связанные с приемом украинских беженцев, счет шел бы на миллиарды.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 14:57
Мэр Варшавы: Польша могла бы выставить ЕС счет за прием беженцев из Украины

Мэр Варшавы и кандидат на пост президента Рафал Тшасковский заявил, что если бы Польша выставила ЕС счет за расходы, связанные с приемом украинских беженцев, счет шел бы на миллиарды.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.

"Если бы мы выставили Европейскому союзу счет за принятых украинцев, нам должны были бы прислать миллиарды на наш счет", - сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении к миграционному пакту ЕС, Тшасковский отметил, что правительство никогда не согласится на воплощение в жизнь постулатов этого пакта. "Мы голосовали против, премьер [Польши Дональд Туск] ясно сказал, что мы не примем никакой релокации", - сказал он.

"Мы уже сделали свое, если говорить о европейской миграционной политике, мы помогли миллионам украинцев", - подчеркнул Тшасковский.

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