Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц

Под российскими авиаударами в Сумах были разрушены не 1-2 дома, а улицы в 10-12 домов, инфраструктурные объекты, 8 улиц понесли значительный ущерб. Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказал мэр украинского города Сумы Александр Лысенко. "В

Под российскими авиаударами город Сумы подвергся огромным разрушениям, уничтожены целые улицы в 10-12 домов, инфраструктурные объекты.



Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказал мэр украинского города Сумы Александр Лысенко.



"В Сумы они вторглись 24 числа. Караван из более чем 1000 человек двигался в направлении Киева. После штурма началось активное укрепление обороны города. В этой работе принимали участие не только военные, но и отряды добровольцев, сформированные из лиц, не покинувших город. После боев 24-25 марта оккупанты были изгнаны из города. Они дислоцировались на дорогах, ведущих в город в четырех направлениях. В принципе, единственный путь, который не подвергался обстрелу, тоже был небезопасен. Могу сказать, что возведенные укрепления стоят до сих пор. Впоследствии они были еще более укреплены.



Попытки противника войти в город в течение полутора месяцев не увенчались успехом. После этого город подвергся артиллерийскому обстрелу. Хотя большинство снарядов попадало на окраины, некоторые обрушились на центр города. После нанесения авиаударов ситуация еще более усугубилась. В первые дни наступления было трудно противостоять ударам авиации. Силы обороны не имели соответствующих возможностей. Поэтому самые трагические события происходили после залповых обстрелов, ракетных и авиаударов. Жертвами этих бомбежек были те, кто с первых дней поднялись на защиту города".



По словам мэра, в основе информационной политики изначально было заложено недопущение ее использования противником: "Были проблемы и пути их решения, но не хотелось бы конкретизировать. Нашей целью было не дать противнику войти в город и обеспечить нормальные условия жизни. Так, первые удары пришлись на электроинфраструктуру. Прекратилось и водоснабжение. Поскольку занятия в школах не велись, дети находились дома. Мы пытались максимально обеспечить эвакуацию людей, но предупредили, что уже находимся в тылу врага. Трудно предположить, как сложилась бы ситуация, войди они в город. Мы старались защитить инфраструктуру и, в первую очередь, людей. Главное было не поддаваться панике. Было создано 7 гуманитарных коридоров для эвакуации женщин, детей и стариков. Этой возможностью воспользовались до 50 тысяч человек. После этого силы обороны могли спокойно защищать город", - отметил наш собеседник.