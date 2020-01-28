Мэр Уханя объявил о намерении подать в отставку

Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.

Как передает Report, об этом он заявил в показанном во вторник интервью Центральному китайскому телевидению.

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - сказал мэр города, где произошла первая вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Он добавил, что решение закрыть Ухань было "действительно жестким".

"Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества, - подчеркнул Чжоу Сяньван. - Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город".