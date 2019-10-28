Мэр турецкого города подверглась нападению демонстрантов в Лондоне

Глава администрации турецкого района Санджактепе Шейма Догюджю подверглась нападению в Лондоне со стороны демонстрантов, протестующих против действий турецких властей в Сирии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно заявлению мэра, Ш.Догюджю приехала в Лондон на заседание Международного союза муниципалитетов. В столице Британии она стала свидетельницей акции протеста, участники которой утверждали, что Турция убивает детей и невинных людей с использованием химического оружия.

"Мы не могли оставаться безмолвными перед ложью, клеветой и оскорблениями, и мы не промолчали! "Вы лжете", - закричала я. Они набросились на нас с флагштоками и кулаками. Рядом с нами были только два полицейских и их сил было недостаточно. Мои супруг и советник вмешались и меня увели из этого района. Погнавшись за нами, они снова попытались на нас напасть, но у них не получилось", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.