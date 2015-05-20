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    На мэра турецкого города Гюрсу совершено покушение

    Мэр и телохранитель в тяжелом состоянии доставлены в больницу

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Мэр города Гюрсу провинции Бурса на западе Турции Джюнейт Йылдыз, который является членом правящей в стране Партии справедливости и развития, получил тяжелые ранения в результате покушения в среду, сообщает Report  со ссылкой на РИА Новости.

    В кабинет мэра ворвался неизвестный, представившийся сотрудником охраны, и открыл огонь по Йылдызу и его телохранителю.

    Мэр и телохранитель, который также был ранен в результате нападения, доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Полиция ведет его розыск.

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