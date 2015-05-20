На мэра турецкого города Гюрсу совершено покушение

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Мэр города Гюрсу провинции Бурса на западе Турции Джюнейт Йылдыз, который является членом правящей в стране Партии справедливости и развития, получил тяжелые ранения в результате покушения в среду, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В кабинет мэра ворвался неизвестный, представившийся сотрудником охраны, и открыл огонь по Йылдызу и его телохранителю.

Мэр и телохранитель, который также был ранен в результате нападения, доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Полиция ведет его розыск.