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    Мэр польского Гданьска получил ножевое ранение

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован после нападения неизвестного с ножом.

    Как передает Report, инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям.

    Отмечается, что нападение неизвестного мужчины с ножом случилось во время фейерверка.

    Адамович был госпитализирован, о серьёзности его ранений информации нет.

    Место происшествия оцеплено, работает полиция.

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