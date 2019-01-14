Мэр польского Гданьска получил ножевое ранение

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован после нападения неизвестного с ножом.

Как передает Report, инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям.

Отмечается, что нападение неизвестного мужчины с ножом случилось во время фейерверка.

Адамович был госпитализирован, о серьёзности его ранений информации нет.

Место происшествия оцеплено, работает полиция.