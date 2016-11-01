Мэр Пекина ушел в отставку

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил отставку мэра Пекина Ван Аньшуня.

Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", законодательный орган страны принял решение удовлетворить прошение Ван Аньшуня уйти с поста мэра в связи с его переводом на другую работу.

Вице-мэром и временно исполняющим обязанности мэра Пекина был назначен Цай Ци, который является приближенным председателя КНР Си Цзиньпина.

Ван Аньшунь родился в 1957 году в провинции Хэнань, занимал различные должности в министерстве земельных и природных ресурсов в провинции Ганьсу, а также в Шанхае и Пекине. Ван Аньшунь был назначен мэром Пекина в январе 2013 года.