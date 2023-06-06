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Мэр Парижа высказалась в поддержку протестующих против пенсионной реформы

Мэр Парижа высказалась в поддержку протестующих против пенсионной реформы "Смайлики" на здании мэрии Парижа размещены в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы.
Другие страны
6 июня 2023 г. 13:41
Мэр Парижа высказалась в поддержку протестующих против пенсионной реформы

"Смайлики" на здании мэрии Парижа размещены в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в интервью радиостанции France Inter.

"Я приветствую это движение. Оно подает пример единства", - отметила она.

Идальго назвала экономическую ситуацию в стране катастрофической. Она отметила, что на президентских выборах в стране, на которых победил Эмманюэль Макрон, никто не голосовал за пенсионную реформу.

Мэр Парижа высказала мнение, что процесс принятия пенсионной реформы во Франции показал, что демократия в стране рушится.

Новая акция протеста профсоюзов против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет сегодня, 6 июня. Правоохранительные органы ожидают участия от 400 до 600 тыс. человек.

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Версия на английском языке Paris mayor supports protesters against pension reform

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