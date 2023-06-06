Мэр Парижа высказалась в поддержку протестующих против пенсионной реформы

"Смайлики" на здании мэрии Парижа размещены в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы.

"Смайлики" на здании мэрии Парижа размещены в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в интервью радиостанции France Inter.

"Я приветствую это движение. Оно подает пример единства", - отметила она.

Идальго назвала экономическую ситуацию в стране катастрофической. Она отметила, что на президентских выборах в стране, на которых победил Эмманюэль Макрон, никто не голосовал за пенсионную реформу.

Мэр Парижа высказала мнение, что процесс принятия пенсионной реформы во Франции показал, что демократия в стране рушится.

Новая акция протеста профсоюзов против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет сегодня, 6 июня. Правоохранительные органы ожидают участия от 400 до 600 тыс. человек.