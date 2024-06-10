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Мэр Парижа шокирована решением Макрона распустить парламент перед Олимпиадой

Мэр Парижа шокирована решением Макрона распустить парламент перед Олимпиадой Мэр Парижа была шокирована решением президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны после поражения на выборах в Европарламент 9 июня.
Другие страны
10 июня 2024 г. 20:18
Мэр Парижа шокирована решением Макрона распустить парламент перед Олимпиадой

Мэр Парижа была шокирована решением президента Эмманюэля Макрона распустить парламент страны после поражения на выборах в Европарламент 9 июня.

Как передает Report, об этом мэр французской столицы Анн Идальго заявила в интервью AFP.

По ее словам, подобное решение может отразиться на проведении предстоящих Олимпийских игр: "Я была ошеломлена, узнав, что президент принял решение о роспуске. Роспуск парламента прямо перед Играми – это крайне тревожно".

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris meri Makronun Olimpiada öncəsi parlamenti buraxmaq qərarından şoka düşüb

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