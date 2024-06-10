Мэр Парижа шокирована решением Макрона распустить парламент перед Олимпиадой

Мэр Парижа была шокирована решением президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны после поражения на выборах в Европарламент 9 июня.

Мэр Парижа была шокирована решением президента Эмманюэля Макрона распустить парламент страны после поражения на выборах в Европарламент 9 июня.

Как передает Report, об этом мэр французской столицы Анн Идальго заявила в интервью AFP.

По ее словам, подобное решение может отразиться на проведении предстоящих Олимпийских игр: "Я была ошеломлена, узнав, что президент принял решение о роспуске. Роспуск парламента прямо перед Играми – это крайне тревожно".

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.