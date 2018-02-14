Мэр Одессы задержан в киевском аэропорту

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в Киеве в аэропорту "Борисполь" во время возвращения из командировки из Чехии, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Мэр передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое 13 февраля 2018 года объявило Г.Труханову подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Геннадий Труханов не был в Украине с прошлого года, сначала пребывая в отпуске, потом в командировке.

При этом представители чешского правительства опровергли информацию о каком-либо приглашении Труханова и сотрудничестве с ним.

НАБУ в ноябре 2016 года начала расследование о приобретении по завышенной стоимости горсоветом здания бывшего завода "Краян".