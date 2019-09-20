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Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах

​Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах в США
© DREW ANGERER/GETTY IMAGES

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал NBC.

"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.

Его кампания длилась четыре месяца. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше. 

Мэр Нью-Йорка стал 24 представителем Демократической партии, заявившим о своем участии в гонке за президентское кресло. 

Как ожидается, съезд партии, на котором будет выбран кандидат на выборах президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин. 

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