Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал NBC.

"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.

Его кампания длилась четыре месяца. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше.

Мэр Нью-Йорка стал 24 представителем Демократической партии, заявившим о своем участии в гонке за президентское кресло.

Как ожидается, съезд партии, на котором будет выбран кандидат на выборах президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин.