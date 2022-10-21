Мэр Нью-Йорка сообщил о помощи Белого дома в снижении потока мигрантов

Федеральные власти США, в частности президент Джо Байден, помогли Нью-Йорку справиться с кризисом и потоком мигрантов, которых недовольные политикой администрации губернаторы южных штатов выдворяют на автобусах.

Федеральные власти США, в частности президент Джо Байден, помогли Нью-Йорку справиться с кризисом и потоком мигрантов, которых недовольные политикой администрации губернаторы южных штатов выдворяют на автобусах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр мегаполиса Эрик Адамс в четверг.

По его словам, число просителей убежища, прибывающих в город с южной границы, превышает 21 тыс. Чтобы преодолеть наплыв мигрантов, американская администрация применила "стратегию уменьшения давления", указал мэр. Так, в город раньше прибывало 8-10 автобусов с мигрантами, а после контактов городских властей с Белым домом количество автобусов сократилось до двух.

"Это проблема национального масштаба, и мы должны сосредоточиться на этой проблеме на национальном уровне. Президент сделал первый шаг к этому. <...>. Мы сказали, что нужно остановить поток и что это важно. <...>. Мы преодолели первую фазу. Она заключалась в том, чтобы остановить поток, замедлить его", - сказал Адамс. Слова мэра приводит его пресс-служба.

В начале октября мэр Нью-Йорка объявил о режиме ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов в основном из стран Южной Америки. Система приютов для бездомных на тот момент была загружена на 100%.

В этом году власти Аризоны, Техаса и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США.